Житель Белгородской области погиб при атаке дрона-камикадзе

Мирный житель погиб в Белгородской области при атаке беспилотного летательного аппарата. Дрон-камикадзе ударил по автомобилю, за рулем которого находился погибший, в Валуйском городском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что трагедия произошла в закрытом селе Логачевка. С 27 октября 2022 года там действует режим чрезвычайной ситуации, и въезд в населенный пункт запрещён.