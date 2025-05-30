Житель Белгородской области погиб при атаке дрона-камикадзе

Мирный житель погиб в Белгородской области при атаке беспилотного летательного аппарата. Дрон-камикадзе ударил по автомобилю, за рулем которого находился погибший, в Валуйском городском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что трагедия произошла в закрытом селе Логачевка. С 27 октября 2022 года там действует режим чрезвычайной ситуации, и въезд в населенный пункт запрещён.

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Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Гладков напомнил, что въезд в закрытые населённые пункты запрещён именно по соображениям безопасности. Губернатор призвал беречь себя и близких.

Кроме того, как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», со ссылкой на информацию главы региона, еще два мирных жителя ранены при очередном обстреле Вооруженными силами Украины города Шебекино. Повреждены частный дом и легковой автомобиль.

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