Житель Белгородской области погиб, двое пострадали при атаке БПЛА

В результате атаки БПЛА на Белгородскую область погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Житель хутора Добрино Ракитянского района скончался от полученных ранений до прибытия медиков. Еще один мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения лица, плеча и предплечья. Его доставили в Ракитянскую ЦРБ, а позднее переведут в областную клиническую больницу.

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Житель хутора Лобковка Валуйского округа пострадал в результате детонации дрона. У него диагностированы осколочные ранения грудной клетки и ног. Раненого доставили в Валуйскую ЦРБ, лечение он будет проходить амбулаторно. Информация о последствиях атаки дронов уточняется, добавил Гладков.

Ранее сегодня Минобороны сообщило об уничтожении трех беспилотников над Крымом.


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ФОТО: Telegram/Гладков
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская область

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