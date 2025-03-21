Житель Белгородской области погиб, двое пострадали при атаке БПЛА

В результате атаки БПЛА на Белгородскую область погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Житель хутора Добрино Ракитянского района скончался от полученных ранений до прибытия медиков. Еще один мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения лица, плеча и предплечья. Его доставили в Ракитянскую ЦРБ, а позднее переведут в областную клиническую больницу.