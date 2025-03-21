Над Крымом уничтожили три БПЛА

Три беспилотника ВСУ ликвидировали над Крымом. Об этом заявило Минобороны.

«Около 07.10 мск... уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», - указали в ведомстве.

Уточняется, что дроны нейтрализовали дежурные средства ПВО.

Минувшей ночью над территорией России ликвидировали 43 украинских БПЛА, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОМинобороныКрымБеспилотники

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