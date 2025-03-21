Над Крымом уничтожили три БПЛА
21 марта 202508:59
Три беспилотника ВСУ ликвидировали над Крымом. Об этом заявило Минобороны.
«Около 07.10 мск... уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», - указали в ведомстве.
Уточняется, что дроны нейтрализовали дежурные средства ПВО.
Минувшей ночью над территорией России ликвидировали 43 украинских БПЛА, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru