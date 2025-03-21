СК назвал Буданова одним из организаторов атак БПЛА на Курскую область

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) является одним из организаторов атак беспилотников на Курскую область и другие российские регионы. Об этом сообщил Следственный комитет РФ по итогам оперативного совещания главы ведомства Александра Бастрыкина в Курске.

«По данным следствия, в числе организаторов атак с применением БПЛА на Курскую области и другие регионы... К. Буданов, командующий воздушными вооруженными силами Н. Олещук и командующий военно-морскими силами А. Неижпапа (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)», - говорится в сообщении.

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Военным заочно предъявлено обвинение, их объявили в розыск.

Также СК сообщил о совершении попытки ядерного терроризма со стороны киевского режима. Как отметили в ведомстве, ВСУ атаковали территорию Курской АЭС, в результате чего было повреждено хранилище отработанного ядерного топлива.

На совещании Бастрыкину доложили о работе с курянами, пострадавшими от преступлений Киева. Потерпевшими признали 43 тысячи человек. Жители региона рассказали, что ВСУ запрещали им эвакуироваться, используя гражданских как живой щит. По фактам преступлений в Курской области возбудили 736 уголовных дел.

«На основании собранных следствием доказательств 46 украинских военнослужащих уже осуждены к длительным срокам лишения свободы, уголовные дела еще в отношении 92 лиц рассматриваются судом», - подчеркнули в Следкоме.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что армия завершает разгром украинских боевиков в приграничье Курской области, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: Пресс-служба президента Украины
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