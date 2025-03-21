СК назвал Буданова одним из организаторов атак БПЛА на Курскую область

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) является одним из организаторов атак беспилотников на Курскую область и другие российские регионы. Об этом сообщил Следственный комитет РФ по итогам оперативного совещания главы ведомства Александра Бастрыкина в Курске.

«По данным следствия, в числе организаторов атак с применением БПЛА на Курскую области и другие регионы... К. Буданов, командующий воздушными вооруженными силами Н. Олещук и командующий военно-морскими силами А. Неижпапа (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)», - говорится в сообщении.