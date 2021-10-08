Жертвами отравления алкоголем в Оренбуржье стали 17 человек

«Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого этанола — смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в три-пять раз выше смертельной дозы», — цитирует сообщение РИА Новости.

Как пояснили в Минздраве области, для спасения пострадавших мобилизованы все ресурсы, в том санавиация.

«Необходимо срочно выявить всех, кто употреблял подобную спиртосодержащую жидкость, чтобы спасти людей», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о 14 жертвах отравления суррогатным спиртным.

Об инциденте стало известно в ночь 7 октября. По факту отравления возбуждено уголовное дело, причастные к производству и продаже суррогатного алкоголя задержаны.

