Жертвами отравления алкоголем в Оренбуржье стали 17 человек

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области выросло до 17, еще 16 человек находятся в больнице. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Канистра за 600». Отравление суррогатным алкоголем в Оренбуржье объяснили бедностью

«Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого этанола — смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в три-пять раз выше смертельной дозы», — цитирует сообщение РИА Новости.

Как пояснили в Минздраве области, для спасения пострадавших мобилизованы все ресурсы, в том санавиация.

«Необходимо срочно выявить всех, кто употреблял подобную спиртосодержащую жидкость, чтобы спасти людей», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о 14 жертвах отравления суррогатным спиртным.

Об инциденте стало известно в ночь 7 октября. По факту отравления возбуждено уголовное дело, причастные к производству и продаже суррогатного алкоголя задержаны.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьОтравлениеАлкогольОренбургская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры