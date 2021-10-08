Жертвами отравления алкоголем в Оренбуржье стали 17 человек
Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области выросло до 17, еще 16 человек находятся в больнице. Об этом сообщили в региональном правительстве.
«Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого этанола — смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в три-пять раз выше смертельной дозы», — цитирует сообщение РИА Новости.
Как пояснили в Минздраве области, для спасения пострадавших мобилизованы все ресурсы, в том санавиация.
«Необходимо срочно выявить всех, кто употреблял подобную спиртосодержащую жидкость, чтобы спасти людей», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось о 14 жертвах отравления суррогатным спиртным.
Об инциденте стало известно в ночь 7 октября. По факту отравления возбуждено уголовное дело, причастные к производству и продаже суррогатного алкоголя задержаны.
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