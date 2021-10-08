Число погибших при отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье увеличилось до 14

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 14. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Там отметили, что медики продолжают фиксировать обращения граждан по поводу отравлений суррогатами алкоголя. Сейчас известно о 22 пострадавших, 14 из них скончались. Остальные находятся под наблюдением врачей.

В четверг было известно о 11 погибших и четырех пострадавших, напоминает РЕН ТВ.

Сообщения об отравлении нескольких жителей Оренбургской области поступили в ночь 7 октября. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье «Производство и сбыт товаров, не отвечающие требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц», напоминает Ura.ru.