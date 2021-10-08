Число погибших при отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье увеличилось до 14
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 14. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Там отметили, что медики продолжают фиксировать обращения граждан по поводу отравлений суррогатами алкоголя. Сейчас известно о 22 пострадавших, 14 из них скончались. Остальные находятся под наблюдением врачей.
В четверг было известно о 11 погибших и четырех пострадавших, напоминает РЕН ТВ.
Сообщения об отравлении нескольких жителей Оренбургской области поступили в ночь 7 октября. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье «Производство и сбыт товаров, не отвечающие требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц», напоминает Ura.ru.
А ранее гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что в год от некачественного алкоголя гибнут несколько десятков тысяч человек.
«Объем нелегального рынка в Российской Федерации один из самых больших в мире. У нас ежегодно от нелегальной алкогольной продукции погибает около 12 тысяч человек. Это официальная статистика, на самом деле гораздо больше. В этой ситуации я хочу вспомнить иркутские события, которые произошли несколько лет тому назад, когда от "псевдобоярышника" погибло 77 наших граждан. Это была «продукция», которая была произведена из метанола. В обсуждаемом случае, я уверен, та же самая ситуация. Бутлегеры, конечно же, не знали, что они производят водку из метанола. Их тоже обманули. Потому что производить из метанола можно в двух случаях: либо это душегубы, либо люди, которым по незнанию вместо этанола подсунули метанол», - отметил Черниговский.
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