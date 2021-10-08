В Оренбуржье задержаны продавцы «смертельного алкоголя»

Задержаны три человека, причастных к производству и продаже суррогатного алкоголя, после употребления которого в Оренбургской области погибли 14 человек, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

В числе задержанных 29-летний житель Орска, организовавший нелегальное производство алкоголя, а также 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница поселка Красночабанский, продавшие суррогат пострадавшим людям.