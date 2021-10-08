В Оренбуржье задержаны продавцы «смертельного алкоголя»
Задержаны три человека, причастных к производству и продаже суррогатного алкоголя, после употребления которого в Оренбургской области погибли 14 человек, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.
В числе задержанных 29-летний житель Орска, организовавший нелегальное производство алкоголя, а также 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница поселка Красночабанский, продавшие суррогат пострадавшим людям.
Также в Орске обнаружен склад, на котором было еще более 1200 бутылок поддельного алкоголя.
Сообщения об отравлении нескольких жителей Оренбургской области поступили в ночь 7 октября. На данный момент известно о 22 пострадавших, 14 из которых скончались.
Возбуждено уголовное дело. Следствие ходатайствует об аресте задержанных.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
- Кабмин направит дополнительные средства на поддержку фермеров
- В Telegram появится функция спонсируемых сообщений
- Россияне увидят пик метеорного потока Дракониды 8 октября
- В Киеве призвали запретить въезд на Украину Басте, Ирине Круг и Ёлке
- Посол Евросоюза предупредил об угрозе репутации России из-за цен на газ
- В России снимут сериал о группе «Король и Шут»
- Новый премьер Японии заявил о намерении заключить мирный договор с Россией
- Володин назвал средний возраст депутатов Госдумы VIII созыва
- В Оренбуржье задержаны продавцы «смертельного алкоголя»
- ЦБ отозвал лицензию у столичного Орбанка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru