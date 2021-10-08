В Оренбуржье задержаны продавцы «смертельного алкоголя»

Задержаны три человека, причастных к производству и продаже суррогатного алкоголя, после употребления которого в Оренбургской области погибли 14 человек, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

В числе задержанных 29-летний житель Орска, организовавший нелегальное производство алкоголя, а также 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница поселка Красночабанский, продавшие суррогат пострадавшим людям.

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Также в Орске обнаружен склад, на котором было еще более 1200 бутылок поддельного алкоголя.

Сообщения об отравлении нескольких жителей Оренбургской области поступили в ночь 7 октября. На данный момент известно о 22 пострадавших, 14 из которых скончались.

Возбуждено уголовное дело. Следствие ходатайствует об аресте задержанных.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ЗадержаниеОтравлениеОренбургская Область
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