«Канистра за 600». Отравление суррогатным алкоголем в Оренбуржье объяснили бедностью

«Сейчас существует целый ряд возможностей проверить природу алкогольной продукции. Например, есть приложение «АнтиКонтрафакт Алко». Его можно скачать на любой смартфон. Там просто берешь, подносишь к акцизной марке «сканер», там считывается информация, и сразу видно, заводская продукция или нет», - пояснил эксперт.

О смерти как минимум десяти человек после употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области сообщила пресс-служба главы региона. Сообщается, что случаи тяжелых отравлений были зафиксированы в нескольких населенных пунктах восточного Оренбуржья.

Возбуждено уголовное дело по статье «производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц».

