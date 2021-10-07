«Канистра за 600». Отравление суррогатным алкоголем в Оренбуржье объяснили бедностью
Максим Черниговский связал смерти от контрафактного алкоголя в Оренбургской области с низким уровнем жизни в стране и дороговизной легальной водки.
В Оренбургской области как минимум 10 человек погибло от контрафактного алкоголя. Гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что в год от некачественного алкоголя гибнут несколько десятков тысяч человек.
«Объем нелегального рынка в Российской Федерации один из самых больших в мире. У нас ежегодно от нелегальной алкогольной продукции погибает около 12 тысяч человек. Это официальная статистика, на самом деле гораздо больше. В этой ситуации я хочу вспомнить иркутские события, которые произошли несколько лет тому назад, когда от «псевдобоярышника» погибло 77 наших граждан. Это была «продукция», которая была произведена из метанола. В обсуждаемом случае, я уверен, та же самая ситуация. Бутлегеры, конечно же, не знали, что они производят водку из метанола. Их тоже обманули. Потому что производить из метанола можно в двух случаях: либо это душегубы, либо люди, которым по незнанию вместо этанола подсунули метанол», - отметил Черниговский.
В том, что такие случаи происходят, прежде всего, виноват низкий уровень жизни россиян, считает эксперт.
«Кто виноват? Наша действительность виновата! У нас очень дорогой легальный алкоголь. У нас очень много запретительных мер, связанных с оборотом легальной алкогольной продукции. У нас, наверное, самое жесткое законодательство по розничному обороту алкоголя в мире. И когда сейчас предлагают еще вводить всякого рода ограничения, это приводит только к одному: объемы легального рынка снижаются, а нелегального – увеличиваются. Когда 2/3 населения нашей страны хватает только на оплату основных продуктов питания и ЖКХ, люди в ситуации кризиса ищут более дешевые аналоги. И находят их в лице этих бутлегеров. До тех пор, пока мы не повысим уровень наших граждан, их доходы, пока не реализуем нормальную реформу легальной розничной продажи алкоголя, мы проблему как алкоголизации, так и таких случаев, которые мы с вами обсуждаем, не решим», - заявил специалист.
Он объяснил, почему проверки не выявляют нелегальную продажу алкоголя.
«Различные проверки направлены на контроль легальных операторов алкогольного рынка, которые контрафактный алкоголь не продают в принципе. Они не могут его продавать, потому что их проверяют, потому что действует Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) и далее по списку. Но вы посмотрите, какая вакханалия происходит в интернете! В РФ запрещена онлайн-продажа любой алкогольной продукции. Но сегодня около трех тысяч сайтов незаконно реализуют псевдоалкогольную продукцию. Когда через интернет можно приобрести пятилитровую канистру псевдоводки за 600 рублей, тогда как в РФ минимальная розничная цена 0,5 литров водки – 243 рубля. Вот и считайте! Понятно, что бутлегеры не платят акциз, а это большая часть цены любой алкогольной продукции. Это незаконный оборот нелегальной продукции, которая не может контролироваться. Потому что она вне правового оборота», - пояснил Гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка.
Черниговский рассказал, как обычному покупателю уберечься от некачественного алкоголя.
«Сейчас существует целый ряд возможностей проверить природу алкогольной продукции. Например, есть приложение «АнтиКонтрафакт Алко». Его можно скачать на любой смартфон. Там просто берешь, подносишь к акцизной марке «сканер», там считывается информация, и сразу видно, заводская продукция или нет», - пояснил эксперт.
О смерти как минимум десяти человек после употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области сообщила пресс-служба главы региона. Сообщается, что случаи тяжелых отравлений были зафиксированы в нескольких населенных пунктах восточного Оренбуржья.
Возбуждено уголовное дело по статье «производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц».
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