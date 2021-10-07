«Канистра за 600». Отравление суррогатным алкоголем в Оренбуржье объяснили бедностью

Максим Черниговский связал смерти от контрафактного алкоголя в Оренбургской области с низким уровнем жизни в стране и дороговизной легальной водки.

В Оренбургской области как минимум 10 человек погибло от контрафактного алкоголя. Гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что в год от некачественного алкоголя гибнут несколько десятков тысяч человек.

«Объем нелегального рынка в Российской Федерации один из самых больших в мире. У нас ежегодно от нелегальной алкогольной продукции погибает около 12 тысяч человек. Это официальная статистика, на самом деле гораздо больше. В этой ситуации я хочу вспомнить иркутские события, которые произошли несколько лет тому назад, когда от «псевдобоярышника» погибло 77 наших граждан. Это была «продукция», которая была произведена из метанола. В обсуждаемом случае, я уверен, та же самая ситуация. Бутлегеры, конечно же, не знали, что они производят водку из метанола. Их тоже обманули. Потому что производить из метанола можно в двух случаях: либо это душегубы, либо люди, которым по незнанию вместо этанола подсунули метанол», - отметил Черниговский.
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В том, что такие случаи происходят, прежде всего, виноват низкий уровень жизни россиян, считает эксперт.

«Кто виноват? Наша действительность виновата! У нас очень дорогой легальный алкоголь. У нас очень много запретительных мер, связанных с оборотом легальной алкогольной продукции. У нас, наверное, самое жесткое законодательство по розничному обороту алкоголя в мире. И когда сейчас предлагают еще вводить всякого рода ограничения, это приводит только к одному: объемы легального рынка снижаются, а нелегального – увеличиваются. Когда 2/3 населения нашей страны хватает только на оплату основных продуктов питания и ЖКХ, люди в ситуации кризиса ищут более дешевые аналоги. И находят их в лице этих бутлегеров. До тех пор, пока мы не повысим уровень наших граждан, их доходы, пока не реализуем нормальную реформу легальной розничной продажи алкоголя, мы проблему как алкоголизации, так и таких случаев, которые мы с вами обсуждаем, не решим», - заявил специалист.

Он объяснил, почему проверки не выявляют нелегальную продажу алкоголя.

«Различные проверки направлены на контроль легальных операторов алкогольного рынка, которые контрафактный алкоголь не продают в принципе. Они не могут его продавать, потому что их проверяют, потому что действует Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) и далее по списку. Но вы посмотрите, какая вакханалия происходит в интернете! В РФ запрещена онлайн-продажа любой алкогольной продукции. Но сегодня около трех тысяч сайтов незаконно реализуют псевдоалкогольную продукцию. Когда через интернет можно приобрести пятилитровую канистру псевдоводки за 600 рублей, тогда как в РФ минимальная розничная цена 0,5 литров водки – 243 рубля. Вот и считайте! Понятно, что бутлегеры не платят акциз, а это большая часть цены любой алкогольной продукции. Это незаконный оборот нелегальной продукции, которая не может контролироваться. Потому что она вне правового оборота», - пояснил Гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка.

Черниговский рассказал, как обычному покупателю уберечься от некачественного алкоголя.

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«Сейчас существует целый ряд возможностей проверить природу алкогольной продукции. Например, есть приложение «АнтиКонтрафакт Алко». Его можно скачать на любой смартфон. Там просто берешь, подносишь к акцизной марке «сканер», там считывается информация, и сразу видно, заводская продукция или нет», - пояснил эксперт.

О смерти как минимум десяти человек после употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области сообщила пресс-служба главы региона. Сообщается, что случаи тяжелых отравлений были зафиксированы в нескольких населенных пунктах восточного Оренбуржья.

Возбуждено уголовное дело по статье «производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц».

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:Оренбургская ОбластьКонтрафактАлкоголь
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