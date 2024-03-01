В Серпухове взорвался газ в жилом доме
1 марта 202415:49
В пятиэтажке подмосковья Серпухова прогремел взрыв газа, сообщили в прокуратуре Московской области.
По данным Следственного комитета, в результате инцидента пострадали шесть человек, их госпитализировали.
При взрыве и последующем возгорании были повреждены четыре квартиры. Жильцов дома эвакуировали. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее стало известно, что причиной взрыва в сочинской пекарне стала разгерметизация баллона с газом, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru