В Серпухове взорвался газ в жилом доме

В пятиэтажке подмосковья Серпухова прогремел взрыв газа, сообщили в прокуратуре Московской области.

Взрыв газа произошел в городе Волжский Волгоградской области

По данным Следственного комитета, в результате инцидента пострадали шесть человек, их госпитализировали.

При взрыве и последующем возгорании были повреждены четыре квартиры. Жильцов дома эвакуировали. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее стало известно, что причиной взрыва в сочинской пекарне стала разгерметизация баллона с газом, отмечает RT.

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ФОТО: Прокуратура Московской области
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