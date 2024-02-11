В Элисте после нового взрыва есть пострадавшие

«Всё произошло в частном доме. Пострадали трое сотрудников Росгвардии, их госпитализировали», — говорится в сообщении.

По данным источника издания «Известия», у одного из пострадавших осколками сильно посечено лицо, другому оторвало ногу.

Ранее в этот день очевидцы сообщили о взрыве центра медиации и образовательных услуг «Альтернатива». Один человек погиб, еще двое пострадали. По данным мэра Элисты Шафрана Тепшинова, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Управление СК в Калмыкии возбудило уголовное дело по факту произошедшего взрыва. По предварительным данным, в его организации заподозрили мужчину, который стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Из-за конфликта с сотрудником центра «Альтернатива» он активировал неустановленное взрывное устройство и погиб на месте.





