В Элисте после нового взрыва есть пострадавшие
В частном доме на Родниковой улице Элисты во время обыска у 29-летнего мужчины, который взорвал помещение центра медиации и образовательных услуг «Альтернатива», произошла еще одна детонация. Есть пострадавшие, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник 11 февраля.
«Всё произошло в частном доме. Пострадали трое сотрудников Росгвардии, их госпитализировали», — говорится в сообщении.
По данным источника издания «Известия», у одного из пострадавших осколками сильно посечено лицо, другому оторвало ногу.
Ранее в этот день очевидцы сообщили о взрыве центра медиации и образовательных услуг «Альтернатива». Один человек погиб, еще двое пострадали. По данным мэра Элисты Шафрана Тепшинова, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Управление СК в Калмыкии возбудило уголовное дело по факту произошедшего взрыва. По предварительным данным, в его организации заподозрили мужчину, который стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Из-за конфликта с сотрудником центра «Альтернатива» он активировал неустановленное взрывное устройство и погиб на месте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru