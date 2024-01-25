Семь человек могут находиться под завалами после взрыва в Новотроицке
25 января 202410:25
Взрыв прогремел на канализационно-насосной станции в городе Новотроицк в Оренбургской области, пишут местные Telegram-каналы.
По данным местных СМИ, под завалами могут находиться семь человек. На месте происшествия работают спасатели.
Пресс-служба МЧС по региону сообщила, что в Новотроицке ввели режим ЧС муниципального характера. В ведомстве заверили, что ситуация находится на контроле.
Ранее стало известно, что пять человек пострадали из-за взрыва газа в доме в якутском городе Томмот, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru