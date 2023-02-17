Женщина тяжело ранена из-за обстрела в Белгородской области

Под обстрел со стороны украинских военных попал город Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Украинские войска обстреляли два российских приграничных села

По предварительным данным, в результате обстрела пострадала женщина, она находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, по информации губернатора, есть повреждения линий электропередачи из-за этого в части города нет электричества.

В Госдуму в пятницу внесли законопроект о «детях спецоперации». По мнению авторов документа, подобный статус нужно распространить не только на четыре присоединенных региона (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области), но и на приграничные с Украиной области, в том числе Курскую и Белгородскую, которые регулярно подвергаются обстрелам.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияОбстрелБелгород
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