Женщина тяжело ранена из-за обстрела в Белгородской области

По предварительным данным, в результате обстрела пострадала женщина, она находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, по информации губернатора, есть повреждения линий электропередачи из-за этого в части города нет электричества.

В Госдуму в пятницу внесли законопроект о «детях спецоперации». По мнению авторов документа, подобный статус нужно распространить не только на четыре присоединенных региона (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области), но и на приграничные с Украиной области, в том числе Курскую и Белгородскую, которые регулярно подвергаются обстрелам.



