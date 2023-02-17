Украинские войска обстреляли два российских приграничных села
Войска ВСУ обстреляли два приграничных населенных пункта на территории России. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.
По его словам, украинские войска выпустили не менее 15 снарядов по селам Горналь и Гуево Суджанского района Курской области.
Старовойт отметил, что ни пострадавших, ни разрушений в результате обстрела не зафиксировано, а контроль над ситуацией на границе осуществляется силами российских военнослужащих.
Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков на своей странице «ВКонтакте» заявил, что взрывы над Белгородом, которые слышали жители города в ночь на пятницу, 17 февраля, были связаны с работой системы противовоздушной обороны. Об этом сообщило агентство НСН.
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