Украинские войска обстреляли два российских приграничных села

По его словам, украинские войска выпустили не менее 15 снарядов по селам Горналь и Гуево Суджанского района Курской области.

Старовойт отметил, что ни пострадавших, ни разрушений в результате обстрела не зафиксировано, а контроль над ситуацией на границе осуществляется силами российских военнослужащих.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков на своей странице «ВКонтакте» заявил, что взрывы над Белгородом, которые слышали жители города в ночь на пятницу, 17 февраля, были связаны с работой системы противовоздушной обороны. Об этом сообщило агентство НСН.

