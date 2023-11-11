Женщина пострадала при обстреле поселка Брянской области

Украинская сторона обстреляла поселок Запесочье Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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По его словам, в результате обстрела пострадала женщина.

Ранее Минобороны заявило о перехвате двух украинских дронов над Смоленской и Московской областями.

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ФОТО: РИА Новости / Ирина Геращенко
ТЕГИ:ПострадавшиеОбстрелБрянская Область

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