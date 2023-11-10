Российские средства ПВО за неделю сбили восемь самолетов ВСУ

Российские средства ПВО за неделю уничтожили восемь боевых самолетов воздушных сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении уточняется, что были сбиты четыре Миг-29, два Су-27 и два штурмовика Су-25.

Также в ведомстве добавили, что за семь дней российские военные сбили 32 реактивных снаряда HIMARS, 12 крылатых ракет Storm Shadow и SCALP, две ракеты «Нептун» и две управляемые авиационные бомбы JDAM.

Кроме того, средствами ПВО были уничтожены 205 украинских беспилотников.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в октябре российские средства ПВО уничтожили более 1,4 тысячи средств воздушного нападения ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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