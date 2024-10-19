Женщина пострадала при атаке дрона-камикадзе на брянское село
19 октября 202415:21
ВСУ атаковали село в Брянской области с помощью дрона-камикадзе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В результате украинской атаки пострадала женщина.
Ранее стало известно, что с полуночи до 6 часов утра 19 октября военные уничтожили над Брянской областью тринадцать дронов ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru