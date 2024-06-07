Женщина погибла после удара дрона по автомобилю в Белгородской области

Он уточнил, что в пострадавшем автомобиле всего находились трое человек — супруги и их дочь. Мужчина получил осколочные ранения и переломы нижних конечностей. Он и его супруга были доставлены в больницу, однако женщину спасти не удалось.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО минувшей ночью нейтрализовали 28 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Военные уничтожили и перехватили 11 дронов над Крымом, восемь — над акваторией Азовского моря, шесть — над Краснодарским краем. Кроме того, два беспилотника были уничтожены над Белгородской областью, еще один — над Ростовской.



