Женщина погибла после удара дрона по автомобилю в Белгородской области
По удар дрона-камикадзе ВСУ попал легковой автомобиль, выезжавший из приграничного села Новопетровка Валуйского городского округа в Белгородской области. В результате атаки погибла местная жительница, еще двое человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в пострадавшем автомобиле всего находились трое человек — супруги и их дочь. Мужчина получил осколочные ранения и переломы нижних конечностей. Он и его супруга были доставлены в больницу, однако женщину спасти не удалось.
Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО минувшей ночью нейтрализовали 28 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Военные уничтожили и перехватили 11 дронов над Крымом, восемь — над акваторией Азовского моря, шесть — над Краснодарским краем. Кроме того, два беспилотника были уничтожены над Белгородской областью, еще один — над Ростовской.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru