Над территорией России уничтожили и перехватили 28 украинских БПЛА
Дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали 28 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, передает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в ведомстве.
Военные уничтожили и перехватили 11 дронов над Крымом, восемь — над акваторией Азовского моря, шесть — над Краснодарским краем. Кроме того, два беспилотника были уничтожены над Белгородской областью, еще один — над Ростовской.
Ранее дроны ВСУ дважды атаковали территорию сельскохозяйственного предприятия под Белгородом, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru