Над территорией России уничтожили и перехватили 28 украинских БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали 28 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, передает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в ведомстве.

Военные уничтожили и перехватили 11 дронов над Крымом, восемь — над акваторией Азовского моря, шесть — над Краснодарским краем. Кроме того, два беспилотника были уничтожены над Белгородской областью, еще один — над Ростовской.

Ранее дроны ВСУ дважды атаковали территорию сельскохозяйственного предприятия под Белгородом, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РегионыБеспилотникиПВОМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры