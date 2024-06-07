Подъезд многоквартирного дома обрушился в Луганске после удара ВСУ
Украинские войска ударили по Луганску, обрушился подъезд многоквартирного дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военную комендатуру.
В пятницу около 11:00 в городе прогремели несколько взрывов, сработала система противовоздушной обороны. Как сообщила пресс-секретарь главы Луганской Народной Республики Анна Романова, ВСУ ударили по гражданским объектам, выпустив не менее шести ракет, предполжительно, ATACMS.
«В результате удара ВСУ по жилому району Луганска обрушился подъезд... На месте работают оперативные службы», — указали в комендатуре.
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