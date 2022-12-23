Жена Рогозина опровергла сообщения о тяжелой контузии после обстрела в ДНР

Жена бывшего гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина Татьяна опровергла информацию о том, что получила тяжелую контузию после обстрела Донецка со стороны Украины. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«У меня нет тяжелой контузии, слава Богу. У мужа ранение», - написала она.

Ранее о контузии у жены Рогозина сообщал бывший депутат Верховной Рады Олег Царев.