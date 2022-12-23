Жена Рогозина опровергла сообщения о тяжелой контузии после обстрела в ДНР

Жена бывшего гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина Татьяна опровергла информацию о том, что получила тяжелую контузию после обстрела Донецка со стороны Украины. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«У меня нет тяжелой контузии, слава Богу. У мужа ранение», - написала она.

Ранее о контузии у жены Рогозина сообщал бывший депутат Верховной Рады Олег Царев.

Рогозин рассказал о предстоящей операции после ранения

Как стало известно ранее, врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились сделать операцию раненому Рогозину, его перевезут в Москву.

Экс-глава Роскосмоса был ранен в спину в результате обстрела донецкой гостиницы, где он находился с советниками. Кроме того, ранение получил председатель правительства Донецкой народной республики Виталий Хоценко, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаОбстрелДмитрий Рогозин
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