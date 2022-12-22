Рогозин рассказал о предстоящей операции после ранения

Ранее стало известно, что экс-глава Роскосмоса был ранен в спину в результате обстрела донецкой гостиницы, где он находился с советниками. Кроме того, ранение получил председатель правительства Донецкой народной республики Виталий Хоценко, отмечает телеканал «360».

«У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали еще несколько близких мне людей», — написал Рогозин.

Как сообщил лидер «Царских волков», удар по гостинице был целенаправленным: Рогозин допустил, что некто слил информацию о размещении в ней советников. Экс-глава Роскосмоса подчеркнул, что в последние годы украинские военные ни разу не обстреливали это место, пишет Ura.ru.

