Рогозин рассказал о предстоящей операции после ранения

Бывший гендиректор Роскосмоса, руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что ему предстоит операция после ранения, полученного при обстреле в Донецке. Об этом Рогозин сообщил в своем Telegram-канале.

«Подлая наводка»: ВСУ обстреляли гостиницу, где находились Рогозин и премьер ДНР

Ранее стало известно, что экс-глава Роскосмоса был ранен в спину в результате обстрела донецкой гостиницы, где он находился с советниками. Кроме того, ранение получил председатель правительства Донецкой народной республики Виталий Хоценко, отмечает телеканал «360».

«У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали еще несколько близких мне людей», — написал Рогозин.

Как сообщил лидер «Царских волков», удар по гостинице был целенаправленным: Рогозин допустил, что некто слил информацию о размещении в ней советников. Экс-глава Роскосмоса подчеркнул, что в последние годы украинские военные ни разу не обстреливали это место, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ОбстрелДонецкДмитрий Рогозин
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