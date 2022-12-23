Раненного Рогозина перевезут в Москву

«Пока Дмитрий Олегович не прооперирован. Врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность. После транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей», - заявил он.

Другие подробности не сообщаются.

Ранее Рогозин и еще двое пострадавших после украинского обстрела были доставлены из Донецка в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

