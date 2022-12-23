Раненного Рогозина перевезут в Москву
Врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились сделать операцию раненому бывшему руководителю «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на его помощника.
«Пока Дмитрий Олегович не прооперирован. Врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность. После транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей», - заявил он.
Другие подробности не сообщаются.
Ранее Рогозин и еще двое пострадавших после украинского обстрела были доставлены из Донецка в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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