Железнодорожные билеты в Крым и обратно поступили в продажу после ЧП на Крымском мосту

«Возобновлена продажа билетов на сегодня и завтра на следующие поезда: №174 Москва — Евпатория, №316 Адлер — Симферополь, №174 Евпатория — Москва, №166 Симферополь — Москва; №426 Симферополь — Кисловодск, №8 Севастополь — Петербург, №28 Симферополь — Москва, №316 Симферополь — Адлер, №76 Симферополь — Омск», — отмечается в сообщении.

Также перевозчик сообщил, что вернуть билеты на эти поезда можно в рамках стандартных правил возврата, пишет Газета.ru.

Ранее два поезда из Севастополя и Симферополя отправились в Москву и Санкт-Петербург после взрыва, произошедшего утром в субботу на Крымском мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале компании-перевозчика «Гранд экспресс сервис».

