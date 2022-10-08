Железнодорожные билеты в Крым и обратно поступили в продажу после ЧП на Крымском мосту

Началась продажа билетов на поезда в Крым и обратно на субботу и воскресенье после приостановки из-за взрыва на мосту в Крым. Об этом сообщает компания «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ) в своем Telegram-канале.

Возобновили автомобильное движение по Крымскому мосту

«Возобновлена продажа билетов на сегодня и завтра на следующие поезда: №174 Москва — Евпатория, №316 Адлер — Симферополь, №174 Евпатория — Москва, №166 Симферополь — Москва; №426 Симферополь — Кисловодск, №8 Севастополь — Петербург, №28 Симферополь — Москва, №316 Симферополь — Адлер, №76 Симферополь — Омск», — отмечается в сообщении.

Также перевозчик сообщил, что вернуть билеты на эти поезда можно в рамках стандартных правил возврата, пишет Газета.ru.

Ранее два поезда из Севастополя и Симферополя отправились в Москву и Санкт-Петербург после взрыва, произошедшего утром в субботу на Крымском мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале компании-перевозчика «Гранд экспресс сервис».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Железная ДорогаКрымский МостПродажаБилеты
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