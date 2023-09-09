Землетрясение в Марокко. Россия готова протянуть руку помощи
Сильнейшее землетрясение в Марокко унесло более 1000 человеческих жизни. Разные страны готовы помочь марокканцам.
Количество погибших в результате землетрясения в Марокко увеличилось до 1037, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные МВД.
Уточняется, что еще 1024 человека пострадали в результате разгула стихии.
Землетрясение произошло ночью с 8 на 9 сентября в центральных районах Марокко с эпицентром в регионе Марракеш-Сафи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Люди и стихия
Больше всего людей погибло в трех провинциях юго-западнее Марракеша, в провинции Аль-Хауз (349 смертей), в Таруданте (271 жертва) и Чичауа (91 погибший).
По данным национального института геофизики Марокко, магнитуда землетрясения составила почти 7 баллов. За несколько минут разрушилось множество зданий, в том числе в исторической части города, являющейся наследием ЮНЕСКО.
В Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC) сообщили, что эпицентр землетрясения зафиксирован на глубине 10 километров в 77 км к юго-западу от Марракеша. население которого составляет 840 тыс. человек. Телеканал Al Jazeera сообщал о частичном разрушении исторической части Марракеша.
По данным Sky News Arabia, во время сейсмоактивности жители выходили из домов на улицы.
Россиянка София (имя изменено), которая находится в Марракеше, заявила, что местные ожидают новых подземных толчков. По ее словам, в городе сразу началась паника.
«Мы сейчас находимся в гостинице, и тут пока что спокойно. Но местные говорят, что будет новое землетрясение. Мы пока не верим никакой информации, пока не будет официального объявления. Местные сказали, что такие землетрясения обычное явление для Агадира», — рассказала собеседница Газеты.ru.
Россияне в Марокко не пострадали
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что среди пострадавших от мощного землетрясения в Марокко нет граждан России.
Российское посольство в Рабате и Генконсульство в Касабланке поддерживают постоянный контакт с марокканскими властями и подтвердили отсутствие российских граждан среди пострадавших, отметила дипломат.
В мире готовы помочь Марокко
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с землетрясением и его последствиями. Российский лидер в телеграмме заверил, что в России разделяют переживания и скорбь марокканского народа и попросил передать слова поддержки родным и близким погибших.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал Марокко помощь в связи с землетрясением.
«Чрезвычайно огорчен гибелью людей из-за землетрясения в Марокко. В этот трагический час мои мысли с народом Марокко», — написал он в соцсети X.
Также Франция решила помочь марокканским жителям. Посольство Франции в Марокко открыло горячую линию по кризисным ситуациям.
Американский президент Джо Байден также сообщил, что Вашингтон работает над обеспечением безопасности американских граждан в Марокко и заявил о готовности «оказать любую необходимую помощь марокканскому народу». Об этом говорится в официальном заявлении президента США.
Последнее крупное землетрясение в Марокко произошло в 2004 году. Сила толчков тогда составила 6,5, а погибших было порядка 600 человек
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