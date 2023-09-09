Землетрясение в Марокко. Россия готова протянуть руку помощи

Уточняется, что еще 1024 человека пострадали в результате разгула стихии.



Землетрясение произошло ночью с 8 на 9 сентября в центральных районах Марокко с эпицентром в регионе Марракеш-Сафи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Люди и стихия

Больше всего людей погибло в трех провинциях юго-западнее Марракеша, в провинции Аль-Хауз (349 смертей), в Таруданте (271 жертва) и Чичауа (91 погибший).

По данным национального института геофизики Марокко, магнитуда землетрясения составила почти 7 баллов. За несколько минут разрушилось множество зданий, в том числе в исторической части города, являющейся наследием ЮНЕСКО.

В Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC) сообщили, что эпицентр землетрясения зафиксирован на глубине 10 километров в 77 км к юго-западу от Марракеша. население которого составляет 840 тыс. человек. Телеканал Al Jazeera сообщал о частичном разрушении исторической части Марракеша.

По данным Sky News Arabia, во время сейсмоактивности жители выходили из домов на улицы.

Россиянка София (имя изменено), которая находится в Марракеше, заявила, что местные ожидают новых подземных толчков. По ее словам, в городе сразу началась паника.