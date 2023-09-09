Число жертв землетрясения в Марокко увеличилось до 632

Стали известны новые данные о погибших в результате землетрясения в Марокко. Число жертв стихии возросло до 632. Также сообщается о 329 пострадавших.Об этом информирует портал Akhbaar 24.

Al-Arabiya: При землетрясении в Марокко погибли 93 человека

«Министерство внутренних дел Марокко сообщило о гибели 632 человек и 329 пострадавших», — цитирует сообщение RT.

Власти страны используют все возможности для оказания помощи и ликвидации последствий землетрясения.

Ранее власти Марокко сообщили о 296 погибших из-за землетрясения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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