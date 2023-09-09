Число жертв землетрясения в Марокко увеличилось до 632
9 сентября 202310:24
Стали известны новые данные о погибших в результате землетрясения в Марокко. Число жертв стихии возросло до 632. Также сообщается о 329 пострадавших.Об этом информирует портал Akhbaar 24.
«Министерство внутренних дел Марокко сообщило о гибели 632 человек и 329 пострадавших», — цитирует сообщение RT.
Власти страны используют все возможности для оказания помощи и ликвидации последствий землетрясения.
Ранее власти Марокко сообщили о 296 погибших из-за землетрясения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru