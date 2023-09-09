Al-Arabiya: При землетрясении в Марокко погибли 93 человека
По меньшей мере 93 человека погибли из-за землетрясения в Марокко. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на источник.
Стихийное бедствие произошло в 80 километрах от Марракеша. По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 6,9.
«Девяносто три человека погибли при землетрясении в Марокко», — отмечает Al-Arabiya.
По данным СМИ, 73 человека из числа жертв погибли в провинции Эль-Хауз в экономическом районе Марракеш-Сафи. Власти Марокко пока не комментировали информацию о жертвах и разрушениях из-за землетрясения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru