Al-Arabiya: При землетрясении в Марокко погибли 93 человека

По меньшей мере 93 человека погибли из-за землетрясения в Марокко. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на источник.

В Бразилии 42 человека погибли из-за циклона

Стихийное бедствие произошло в 80 километрах от Марракеша. По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 6,9.

«Девяносто три человека погибли при землетрясении в Марокко», — отмечает Al-Arabiya.

По данным СМИ, 73 человека из числа жертв погибли в провинции Эль-Хауз в экономическом районе Марракеш-Сафи. Власти Марокко пока не комментировали информацию о жертвах и разрушениях из-за землетрясения.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеЗемлетрясениеМарокко

Горячие новости

Все новости

партнеры