Власти Марокко сообщили о 296 погибших из-за землетрясения

Министерство внутренних дел Марокко заявило о гибели 296 человек в результате землетрясения. Об этом сообщает Марокканское информационное агентство (MAP).

Al-Arabiya: При землетрясении в Марокко погибли 93 человека

Ранее в королевстве произошло землетрясение магнитудой 6,9, подземные толчки зафиксировали в 80 километрах от Марракеша.

«Жертвами землетрясения... стали 296 человек», — отмечает МАР.

Также известно о 153 пострадавших.

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ФОТО: НСН
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