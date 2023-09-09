Власти Марокко сообщили о 296 погибших из-за землетрясения
9 сентября 202306:24
Министерство внутренних дел Марокко заявило о гибели 296 человек в результате землетрясения. Об этом сообщает Марокканское информационное агентство (MAP).
Ранее в королевстве произошло землетрясение магнитудой 6,9, подземные толчки зафиксировали в 80 километрах от Марракеша.
«Жертвами землетрясения... стали 296 человек», — отмечает МАР.
Также известно о 153 пострадавших.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru