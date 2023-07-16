Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано у побережья Аляски
16 июля 202312:25
У побережья Аляски сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,4. Об этом сообщает геологическая служба США (USGS) 16 июля, в воскресенье.
По данным ученых, эпицентр землетрясения находится на глубине 9 км на расстоянии 106 км в южном направлении от города Санд-Пойнт в штате Аляска.
Специалисты предупредили об угрозе цунами.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
Ранее, 8 июля, на юге Греции произошло землетрясение, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru