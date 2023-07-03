Возле крупнейшего города на Аляске произошло землетрясение

22 июня землетрясение магнитудой 4,6 произошло в море у берегов Крыма. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным специалистов, подземные толчки зафиксировали в 5:42. Эпицентр землетрясения находился в 59 км от Севастополя, в 51 километре от Балаклавы. Очаг располагался на глубине около 10 километров, передает «Радиоточка НСН».

До этого землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировали на Камчатке, эпицентр находился в 65 километрах от поселка Усть-Камчатск.

