Возле крупнейшего города на Аляске произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло недалеко от американского города Анкоридж, крупнейшего в штате Аляска, сообщила Геологическая служба США.
Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился в 20-ти километрах к северо-востоку от крупнейшего города Аляски Анкоридж с населением почти 300 тысяч человек.
22 июня землетрясение магнитудой 4,6 произошло в море у берегов Крыма. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным специалистов, подземные толчки зафиксировали в 5:42. Эпицентр землетрясения находился в 59 км от Севастополя, в 51 километре от Балаклавы. Очаг располагался на глубине около 10 километров, передает «Радиоточка НСН».
До этого землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировали на Камчатке, эпицентр находился в 65 километрах от поселка Усть-Камчатск.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru