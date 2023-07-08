В Греции произошло землетрясение
8 июля 202317:41
На юге Греции 8 июля произошло землетрясение, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Магнитуда подземных толчков составила 4,4. Эпицентр находился в 37 километрах к северу от 168-тысячного города Патры. Очаг залегал на глубине пять километров.
Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало.
3 июля подземные толчки зафиксировали в столице Азербайджана Баку. Магнитуда землетрясения составила 5,4, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru