В Греции произошло землетрясение

На юге Греции 8 июля произошло землетрясение, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Возле крупнейшего города на Аляске произошло землетрясение

Магнитуда подземных толчков составила 4,4. Эпицентр находился в 37 километрах к северу от 168-тысячного города Патры. Очаг залегал на глубине пять километров.

Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало.

3 июля подземные толчки зафиксировали в столице Азербайджана Баку. Магнитуда землетрясения составила 5,4, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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