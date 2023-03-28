Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Японии

У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщают сейсмографы.

На юго-востоке Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7

Уточняется, что землетрясение произошло в океане восточнее побережья японской северо-восточной префектуры Аомори и южнее Хоккайдо.

Добавляется, что информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало. Метеорологи допускают изменение уровня моря. Угрозы цунами не объявлялось.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4 зафиксировали в ночь на вторник на границе Сергокалинского и Каякентского районов Дагестана,

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЯпонияЗемлетрясение

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