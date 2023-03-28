Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Японии
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщают сейсмографы.
Уточняется, что землетрясение произошло в океане восточнее побережья японской северо-восточной префектуры Аомори и южнее Хоккайдо.
Добавляется, что информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало. Метеорологи допускают изменение уровня моря. Угрозы цунами не объявлялось.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4 зафиксировали в ночь на вторник на границе Сергокалинского и Каякентского районов Дагестана,
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