Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Японии

Уточняется, что землетрясение произошло в океане восточнее побережья японской северо-восточной префектуры Аомори и южнее Хоккайдо.

Добавляется, что информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало. Метеорологи допускают изменение уровня моря. Угрозы цунами не объявлялось.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4 зафиксировали в ночь на вторник на границе Сергокалинского и Каякентского районов Дагестана,

