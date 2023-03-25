На юго-востоке Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7

По данным специалистов, подземные толчки произошли в 4:39 UTC (7:39 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 16 километрах от города Эльбистан. Очаг находился на глубине в 2 километра

Данных о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

В четверг в Кахраманмараше зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3.

