На юго-востоке Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

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По данным специалистов, подземные толчки произошли в 4:39 UTC (7:39 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 16 километрах от города Эльбистан. Очаг находился на глубине в 2 километра

Данных о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

В четверг в Кахраманмараше зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеТурция

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