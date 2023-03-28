Землетрясение магнитудой 4 произошло в Дагестане

Землетрясение магнитудой 4 зафиксировали в ночь на вторник на границе Сергокалинского и Каякентского районов Дагестана, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

Уточняется, что на глубине 2 километра было зарегистрировано сейсмособытие. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. По данным Единой дежурной диспетчерской службы, толчки ощущались слабо.