Землетрясение магнитудой 4 произошло в Дагестане

Землетрясение магнитудой 4 зафиксировали в ночь на вторник на границе Сергокалинского и Каякентского районов Дагестана, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

Уточняется, что на глубине 2 километра было зарегистрировано сейсмособытие. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. По данным Единой дежурной диспетчерской службы, толчки ощущались слабо.

В Иркутской области произошло землетрясение

24 марта сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,4 интенсивностью 2-3 балла произошло в Сочи. Отмечалось, что инфраструктура не была повреждена.

Землетрясения в Сочи интенсивностью 2-3 балла происходят реже, чем раз в год, жителям не нужно бояться, рассказал на этом фоне главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин в разговоре с НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеДагестан

Горячие новости

Все новости

партнеры