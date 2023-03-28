Землетрясение магнитудой 4 произошло в Дагестане
Землетрясение магнитудой 4 зафиксировали в ночь на вторник на границе Сергокалинского и Каякентского районов Дагестана, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
Уточняется, что на глубине 2 километра было зарегистрировано сейсмособытие. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. По данным Единой дежурной диспетчерской службы, толчки ощущались слабо.
24 марта сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,4 интенсивностью 2-3 балла произошло в Сочи. Отмечалось, что инфраструктура не была повреждена.
Землетрясения в Сочи интенсивностью 2-3 балла происходят реже, чем раз в год, жителям не нужно бояться, рассказал на этом фоне главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин в разговоре с НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 989 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 160 / сут.
- СМИ назвали возможных покупателей российских активов Henkel
- Работодатели стали реже обращать внимание на чувство юмора соискателя
- Швейцарский банк CS: Ожидаем, что слияние с UBS завершится к концу года
- СМИ: Летчик заявил о готовности ВКС России к контрнаступлению ВСУ
- Си Цзиньпин: Пекин будет содействовать диалогу Тегерана и Эр-Рияда
- В АТОР назвали самые популярные национальные туристические маршруты России
- Пушилин: ВСУ потеряли 30 военных при попытке прощупать оборону на Угледарском направлении
- Трамп предложил американцам молиться после решения Путина о ядерном оружии
- Пушилин: Промзона в Артемовске практически полностью зачищена
- Землетрясение магнитудой 4 произошло в Дагестане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru