Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Румынии

Отмечается, что очаг находился в 2 км к северо-западу от города Лелешти. Сообщения о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступали.

Ранее НСН сообщала, что число погибших в результате землетрясений в Турции по состоянию на 13:30 мск 14 февраля составляет 31 974 человека

