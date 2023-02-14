Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Румынии
14 февраля 202317:45
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,7, следует из сообщения Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Отмечается, что очаг находился в 2 км к северо-западу от города Лелешти. Сообщения о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступали.
Ранее НСН сообщала, что число погибших в результате землетрясений в Турции по состоянию на 13:30 мск 14 февраля составляет 31 974 человека
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+9 826 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+10 420 / сут.
- В Крыму хотят ввести штрафы для нудистов вне пляжа
- Пентагон не готов объявить о предоставлении Украине боевых самолётов
- Банк «Открытие» продал акции Qiwi
- СМИ: НАТО может внести правки в секретное руководство на этой неделе
- Генсек ООН запросил почти 400 млн долларов для помощи населению Сирии
- ФАС возбудила дело против поставщика тонометров из Швейцарии
- Слуцкий предложил всем партиям объединиться на время СВО
- СМИ: США могут вмешаться в конфликт на Украине и начать переговоры с Россией
- Мадянов покинул Театр Маяковского после 20 лет работы
- Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Румынии
14 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru