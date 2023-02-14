Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Румынии

В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,7, следует из сообщения Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

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Отмечается, что очаг находился в 2 км к северо-западу от города Лелешти. Сообщения о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступали.

Ранее НСН сообщала, что число погибших в результате землетрясений в Турции по состоянию на 13:30 мск 14 февраля составляет 31 974 человека

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РумынияЗемлетрясение
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