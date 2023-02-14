Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 31 974 человек
Число погибших в результате землетрясений в Турции по состоянию на 13:30 мск 14 февраля составляет 31 974 человека, сообщает турецкое правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).
В сообщении говорится, что 195 962 человека признаны пострадавшими, они были переселены в другие регионы
«В общей сложности в регионе работают 35 249 поисково-спасательных сотрудников... В результате переговоров с МИД численность поисково-спасательного персонала из других стран составляет 9 456 человек», - добавили в ведомстве.
Ранее по поручению президента и правительства РФ для граждан Турции, пострадавших в результате землетрясения, было сформировано 36 тонн гуманитарной помощи, сообщает НСН.
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