Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 31 974 человек

Число погибших в результате землетрясений в Турции по состоянию на 13:30 мск 14 февраля составляет 31 974 человека, сообщает турецкое правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

Эрдоган сообщил, что из-под завалов в Турции спасены 8 тыс. человек

В сообщении говорится, что 195 962 человека признаны пострадавшими, они были переселены в другие регионы

«В общей сложности в регионе работают 35 249 поисково-спасательных сотрудников... В результате переговоров с МИД численность поисково-спасательного персонала из других стран составляет 9 456 человек», - добавили в ведомстве.

Ранее по поручению президента и правительства РФ для граждан Турции, пострадавших в результате землетрясения, было сформировано 36 тонн гуманитарной помощи, сообщает НСН.

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