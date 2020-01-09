Зеленский предоставит помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

Кроме того, Зеленский отметил, что "слова поддержки не заглушат их боль", и выразил уверенность, что власти Украины узнают причины трагедии и "установят истину".

Boeing 737-800, принадлежавший "Международным авиалиниям Украины", разбился в среду 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Большинство его пассажиров были гражданами Канады и Ирана. Все 9 погибших членов экипажа были гражданами Украины. Причины произошедшего устанавливаются.



