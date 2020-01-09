Зеленский предоставит помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

9 января 202023:23

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что "государство окажет им [семьям погибших украинцев] всю необходимую помощь, включая финансовую". Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.

Авиаэксперты усомнились в неисправности рухнувшего в Иране Boeing 737

Кроме того, Зеленский отметил, что "слова поддержки не заглушат их боль", и выразил уверенность, что власти Украины узнают причины трагедии и "установят истину".

Boeing 737-800, принадлежавший "Международным авиалиниям Украины", разбился в среду 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Большинство его пассажиров были гражданами Канады и Ирана. Все 9 погибших членов экипажа были гражданами Украины. Причины произошедшего устанавливаются.


Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийАвиакатастрофа Boeing 737Помощь