Зеленский предоставит помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что "государство окажет им [семьям погибших украинцев] всю необходимую помощь, включая финансовую". Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.
Кроме того, Зеленский отметил, что "слова поддержки не заглушат их боль", и выразил уверенность, что власти Украины узнают причины трагедии и "установят истину".
Boeing 737-800, принадлежавший "Международным авиалиниям Украины", разбился в среду 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Большинство его пассажиров были гражданами Канады и Ирана. Все 9 погибших членов экипажа были гражданами Украины. Причины произошедшего устанавливаются.
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