Украина назвала версии катастрофы «Боинга» в Иране

Совет национальной безопасности (СНБО) Украины заявил, что основные версии катастрофы «Боинга» в Тегеране – это поражение зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя из-за технической неисправности. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет «Международных авиалиний Украины» Boeing 737-800 потерпел крушение в Иране 8 января через две минуты после взлета. На борту находились 177 человек, это граждане нескольких стран, в том числе 11 украинцев, 9 из которых являлись членами экипажа.

По словам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе. При столкновении с землей произошел взрыв, передает RT.

Экс-советник министра транспорта РФ, Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН отказался признать разбившийся в Иране Boeing ненадежным.



