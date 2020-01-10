Зеленский не исключил попадания ракеты в украинский «Боинг» в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия случайного попадания ракеты в украинский Boeing 737 в Иране не исключается. Однако и подтверждения этому нет.
«Версия о попадания ракеты в самолёт не исключается, но на сегодня не является подтверждённой», — цитирует RT сообщение в Telegram-канале украинского лидера.
Зеленский также призвал США, Канаду и Великобританию представить комиссии по расследованию авиакатастрофы все имеющиеся у них факты по делу. Он заявил, что намерен переговорить по этому поводу с госсекретарём США Майком Помпео.
Украинский самолет разбился через две минуты после взлета. Лайнер направлялся из Тегерана в Киев. На борту находились 176 человек, все они погибли.
Версия о попадании ракеты иранских ПВО в украинский «Боинг» под Тегераном не имеет под собой оснований и не выдерживает критики, заявил в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
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