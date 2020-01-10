Военный эксперт отверг канадскую версию крушения «Боинга» в Иране

У разведывательных служб Канады и стран-союзниц есть данные о том, что в пассажирский Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» попала ракета класса «земля-воздух», заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. О тепловой вспышке в районе авиакатастрофы – возможно, ракетном пуске, – со ссылкой на свои источники сообщали и американские СМИ. Предположение, будто иранские ПВО могли сработать по пассажирскому лайнеру, отвергают в Тегеране. Власти Ирана сразу заявили, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность, приведшая к пожару в одном из двигателей.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН исключил версию о попадании ракеты в пассажирский «Боинг».

«Любой зенитно-ракетный комплекс может быть применен только в том случае, если он приведен в полную боевую готовность, в боевой режим. Расчеты РЛС отсматривают воздушное пространство. Если обнаруженная воздушная цель не дает опознавание «свой-чужой» и по характеристикам полёта классифицируется как вражеская, этот комплекс по решению командира расчета производит стрельбу. Это в любом комплексе, вне зависимости от типа», - заявил эксперт.