Военный эксперт отверг канадскую версию крушения «Боинга» в Иране
Версия о попадании ракеты иранских ПВО в украинский «Боинг» под Тегераном не имеет под собой оснований и не выдерживает критики, заявил в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.
У разведывательных служб Канады и стран-союзниц есть данные о том, что в пассажирский Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» попала ракета класса «земля-воздух», заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. О тепловой вспышке в районе авиакатастрофы – возможно, ракетном пуске, – со ссылкой на свои источники сообщали и американские СМИ. Предположение, будто иранские ПВО могли сработать по пассажирскому лайнеру, отвергают в Тегеране. Власти Ирана сразу заявили, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность, приведшая к пожару в одном из двигателей.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН исключил версию о попадании ракеты в пассажирский «Боинг».
«Любой зенитно-ракетный комплекс может быть применен только в том случае, если он приведен в полную боевую готовность, в боевой режим. Расчеты РЛС отсматривают воздушное пространство. Если обнаруженная воздушная цель не дает опознавание «свой-чужой» и по характеристикам полёта классифицируется как вражеская, этот комплекс по решению командира расчета производит стрельбу. Это в любом комплексе, вне зависимости от типа», - заявил эксперт.
Несмотря на то, что в ночь авиакатастрофы Иран нанес ракетные удары по авиабазам с американскими военными в Ираке, у Тегерана не было никаких оснований для применения ракетного оружия ПВО, настаивает Сивков.
В некоторых сообщениях говорилось, что, возможно, ракету выпустил зенитно-ракетный комплекс «Тор». Иран получил порядка 30 ЗРК «Тор-М1» российского производства к 2007 году.
Сивков со своей стороны отметил, что «Тор» - один из самых современных комплексов в мире, обладающий наивысшими боевыми возможностями по поражению низковысотных целей на небольшом удалении. Однако ни одна страна, включая Иран, не размещает ЗРК в районе гражданских аэропортов, подчеркнул эксперт.
«"Тор" - это комплекс малой дальности, поэтому если он находится на расстоянии более 10-12 км от аэропорта, он уже не может поразить цель в силу небольшой дальности стрельбы», - добавил Сивков.
По его мнению, верна версия технической неисправности, поскольку самолеты Boeing 737 серий Max и 800 очень ненадежны и с 2016 года выпускались с дефектными бортовыми системами управления.
Boeing 737-800 потерпел крушение через несколько минут после вылета из Тегерана в Киев рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди жертв авиакатастрофы – граждане Ирана, Украины, Канады и еще нескольких стран. В «Международных авиалиниях Украины» заявили, что самолет эксплуатировался всего 3,5 года, а экипаж был опытным.
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