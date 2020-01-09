Трамп заявил о «своих подозрениях» по поводу авиакатастрофы в Иране
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него есть собственные подозрения касательно причины крушения украинского Boeing на территории Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Трампа, причиной инцидента могла стать ошибка. Также президент заявил, что сомневается в том, что авиакатастрофа произошла из-за технических неполадок.
Ранее сегодня Newsweek со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что в военном ведомстве считают, что самолет потерпел крушение из-за случайного попадания в него иранской ракеты.
Крушение украинского лайнера, направлявшегося из Тегерана в Киев, произошло в среду 8 января. Все 176 пассажиров, находившихся на борту погибли. Большинство жертв являются гражданами Ирана и Канады.
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