Трамп заявил о «своих подозрениях» по поводу авиакатастрофы в Иране

9 января 202021:19

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него есть собственные подозрения касательно причины крушения украинского Boeing на территории Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, причиной инцидента могла стать ошибка. Также президент заявил, что сомневается в том, что авиакатастрофа произошла из-за технических неполадок.

Появились видео момента крушения «Боинга» под Тегераном

Ранее сегодня Newsweek со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что в военном ведомстве считают, что самолет потерпел крушение из-за случайного попадания в него иранской ракеты.

Крушение украинского лайнера, направлявшегося из Тегерана в Киев, произошло в среду 8 января. Все 176 пассажиров, находившихся на борту погибли. Большинство жертв являются гражданами Ирана и Канады.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО:
ТЕГИ:ТрампСшаАвиакатастрофа