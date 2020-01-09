Трамп заявил о «своих подозрениях» по поводу авиакатастрофы в Иране

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него есть собственные подозрения касательно причины крушения украинского Boeing на территории Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, причиной инцидента могла стать ошибка. Также президент заявил, что сомневается в том, что авиакатастрофа произошла из-за технических неполадок.