Киев сообщил о резком снижении солености Черного моря

Соленость Черного моря вблизи Одессы упала почти в три раза. Об этом заявили в украинском Штабе ликвидации последствий инцидента, пишет РБК.

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Снижение произошло после разрушения Каховской гидроэлектростанции. Специалисты взяли пробу воды в нескольких местах вблизи Одессы.

В селе Новая Дофиновка соленость упала в 2,7 раза, у пляжа Ланжерон - в 2,9 раза. В несколько раз снизилось содержание железа в воде.

Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. Под водой оказался город Новая Каховка в Херсонской области и десятки других населенных пунктов.

Власти Херсонской области сообщили, что предварительный ущерб от аварии составляет 11,5 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
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