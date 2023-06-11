Киев сообщил о резком снижении солености Черного моря

Снижение произошло после разрушения Каховской гидроэлектростанции. Специалисты взяли пробу воды в нескольких местах вблизи Одессы.

В селе Новая Дофиновка соленость упала в 2,7 раза, у пляжа Ланжерон - в 2,9 раза. В несколько раз снизилось содержание железа в воде.

Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. Под водой оказался город Новая Каховка в Херсонской области и десятки других населенных пунктов.

Власти Херсонской области сообщили, что предварительный ущерб от аварии составляет 11,5 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

