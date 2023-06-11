Киев сообщил о резком снижении солености Черного моря
Соленость Черного моря вблизи Одессы упала почти в три раза. Об этом заявили в украинском Штабе ликвидации последствий инцидента, пишет РБК.
Снижение произошло после разрушения Каховской гидроэлектростанции. Специалисты взяли пробу воды в нескольких местах вблизи Одессы.
В селе Новая Дофиновка соленость упала в 2,7 раза, у пляжа Ланжерон - в 2,9 раза. В несколько раз снизилось содержание железа в воде.
Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. Под водой оказался город Новая Каховка в Херсонской области и десятки других населенных пунктов.
Власти Херсонской области сообщили, что предварительный ущерб от аварии составляет 11,5 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».
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