В Москве три человека пострадали при обрушении строительных лесов
Строительные леса обрушились с реконструируемого здания лицея в Москве, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«Произошло обрушение строительных конструкций на площади 10 квадратных метров с пятиэтажного лицея на Старопименовском переулке», - отметил собеседник агентства.
В результате пострадали трое рабочих. Двоих госпитализировали. Обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее в Кургане часть строительных лесов гостиницы обрушилась на 77-летнего мужчину, его госпитализировали с ушибами и ранами головы, пишет RT.
