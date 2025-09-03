В Москве три человека пострадали при обрушении строительных лесов

Строительные леса обрушились с реконструируемого здания лицея в Москве, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Произошло обрушение строительных конструкций на площади 10 квадратных метров с пятиэтажного лицея на Старопименовском переулке», - отметил собеседник агентства.

В результате пострадали трое рабочих. Двоих госпитализировали. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее в Кургане часть строительных лесов гостиницы обрушилась на 77-летнего мужчину, его госпитализировали с ушибами и ранами головы, пишет RT.

