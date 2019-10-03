Засланный казачок. Сбербанк озвучил версию утечки данных

3 октября 201914:39

Главная версия крупнейшей утечки данных клиентов Сбербанка — действия одного из сотрудников, который обладает правами администратора. Об этом говорится в специальном заявлении кредитной организации в соцсетх.

В банке началось внутреннее расследование в связи с этим чрезвычайным происшествием. Там признали, что сеть «действительно попали технические данные по учётным записям кредитных карт», отмечает RT.

Эксперты оценили последствия утечки данных клиентов Сбербанка

Администрация банка подтверждает утечку информации по 200 клиентам. Однако, не исключено, что масштабы могут быть гораздо серьёзнее. Сбербанк извинился перед клиентами за произошедшее и заверил, что будет информировать о ходе расследования.

Прояснить ситуацию с утечкой данным ранее потребовал Роскомнадзор. Как отмечает Ura.ru, сообщения о крупнейшей утечки из Сбербанка появились в сети минувшей ночью. На одном из форумов, которые были заблокированы Роскомнадзором, публиковались предложение о продаже личных данных клиентов. При этом продавцы утверждают, у них есть сведения о 60 миллионах кредитных карт - как функционирующих, так и закрытых.

Эксперты в эфире НСН рассказали, как можно защитить банковские данные от злоумышленников.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
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