Засланный казачок. Сбербанк озвучил версию утечки данных

Администрация банка подтверждает утечку информации по 200 клиентам. Однако, не исключено, что масштабы могут быть гораздо серьёзнее. Сбербанк извинился перед клиентами за произошедшее и заверил, что будет информировать о ходе расследования.

Прояснить ситуацию с утечкой данным ранее потребовал Роскомнадзор. Как отмечает Ura.ru, сообщения о крупнейшей утечки из Сбербанка появились в сети минувшей ночью. На одном из форумов, которые были заблокированы Роскомнадзором, публиковались предложение о продаже личных данных клиентов. При этом продавцы утверждают, у них есть сведения о 60 миллионах кредитных карт - как функционирующих, так и закрытых.

Эксперты в эфире НСН рассказали, как можно защитить банковские данные от злоумышленников.

