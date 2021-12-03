Арест ректору «Шанинки» продлен еще на три месяца

Арест ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергею Зуеву продлен еще на три месяца. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решение принял Тверской суд Москвы. Таким образом, под арестом ректор пробудет до 7 марта.

Зуев содержится в СИЗО с 9 ноября. Его туда поместили сразу после перенесенной операции на сердце. По данным агентства, 3 декабря в суде Зуево стало плохо, приезжала скорая помощь.

Ректор «Шанинки» проходит подозреваемым по делу экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих «Фонду новых форм развития образования». Своей вины Зуев не признает. «Шанинка» фигурирует в деле в качестве подрядчика.

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ФОТО: msses.ru
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