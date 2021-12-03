Арест ректору «Шанинки» продлен еще на три месяца
Арест ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергею Зуеву продлен еще на три месяца. Об этом сообщает «Интерфакс».
Решение принял Тверской суд Москвы. Таким образом, под арестом ректор пробудет до 7 марта.
Зуев содержится в СИЗО с 9 ноября. Его туда поместили сразу после перенесенной операции на сердце. По данным агентства, 3 декабря в суде Зуево стало плохо, приезжала скорая помощь.
Ректор «Шанинки» проходит подозреваемым по делу экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих «Фонду новых форм развития образования». Своей вины Зуев не признает. «Шанинка» фигурирует в деле в качестве подрядчика.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+32 930 / сут.
Умерли
32 930+-244 710 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+36 514 / сут.
- Литва попросила у ЕС поддержи в связи с блокировкой Китаем грузов
- Численность бедных в России снизилась и составила 11% населения страны
- Bloomberg связало дело Сачкова с передачей данных о российских хакерах
- «Балтика» заявила о катастрофе на рынке пива
- Байден заявил о разработке инициатив по защите Украины от России
- США не выдает визу генконсулу РФ уже больше полугода
- Сын Боярского возглавил отделение «Единой России» в Петербурге
- Стартовали продажи билетов на поезда между Россией и Финляндией
- «Эмиграция»: Элджей не явился на суд и опубликовал «говорящий» пост
- Путин и Эрдоган обсудили турецко-российские отношения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru