Адвокат доцента-потрошителя Соколова рассказал о действиях после завершения расследования
Адвокат историка Олега Соколова рассказал НСН о том, какие действия будут предприняты стороной защиты после завершения расследования.
Представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что расследование уголовного дела экс-доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова подошло к своему завершению. Кроме убийства аспирантки Анастасии Ещенко, историка обвиняют в незаконном приобретении и хранении оружия. Документы по делу уже переданы в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного приговора.
Адвокат историка Александр Почуев подтвердил НСН информацию об окончании расследования в отношении его подзащитного.
«Плодотворная работа следствия окончена, защита ознакомлена с материалами дела. Уже заявлено ходатайство, в котором защита выдвинула свою официальную версию. В ближайшие 10 дней прокуратура должна оценить доводы следствия и защиты, вследствие чего утвердить или вернуть назад в СК обвинительное заключение», - пояснил Почуев.
Он также сообщил, что первое заседание суда намечено на 8 апреля текущего года.
Также Александр Почуев высказался относительно публикаций о том, что экс-доцент СПбГУ хочет отказаться от его услуг в качестве адвоката из-за излишней медийности и самопиара Почуева.
«Очередной фейкньюс и месть за открытую позицию. Работаем, защищаем и будем защищать», - уточнил адвокат.
Ранее НСН сообщала, что эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии имени Сербского не нашли у убившего аспирантку 63-летнего петербуржца никаких психических расстройств, несмотря на заявления адвоката о попытках самоубийства и других отклонениях у историка.
По версии следствия, Соколов сначала задушил аспирантку, а затем расстрелял её из обреза малокалиберной винтовки. После чего, он в соседней комнате принял гостей и уже позже попытался избавиться от тела, разделив его по частям. Как раз в момент утопления рук убитой его и задержали на Мойке правоохранители.
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