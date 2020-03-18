Адвокат доцента-потрошителя Соколова рассказал о действиях после завершения расследования

«Плодотворная работа следствия окончена, защита ознакомлена с материалами дела. Уже заявлено ходатайство, в котором защита выдвинула свою официальную версию. В ближайшие 10 дней прокуратура должна оценить доводы следствия и защиты, вследствие чего утвердить или вернуть назад в СК обвинительное заключение», - пояснил Почуев.

Он также сообщил, что первое заседание суда намечено на 8 апреля текущего года.

Также Александр Почуев высказался относительно публикаций о том, что экс-доцент СПбГУ хочет отказаться от его услуг в качестве адвоката из-за излишней медийности и самопиара Почуева.

«Очередной фейкньюс и месть за открытую позицию. Работаем, защищаем и будем защищать», - уточнил адвокат.

Ранее НСН сообщала, что эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии имени Сербского не нашли у убившего аспирантку 63-летнего петербуржца никаких психических расстройств, несмотря на заявления адвоката о попытках самоубийства и других отклонениях у историка.

По версии следствия, Соколов сначала задушил аспирантку, а затем расстрелял её из обреза малокалиберной винтовки. После чего, он в соседней комнате принял гостей и уже позже попытался избавиться от тела, разделив его по частям. Как раз в момент утопления рук убитой его и задержали на Мойке правоохранители.

