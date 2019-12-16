Адвокат заявил о попытках суицида историка-потрошителя Соколова

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки-сожительницы уже несколько раз предпринимал попытку суицида. Об этом рассказал адвокат Александр Почуев после заседания суда, который продлил арест его подзащитному, передает РИА Новости.

По словам Почуева, одна из попыток свести счёт с жизнью была зафиксирована в следственном изоляторе.