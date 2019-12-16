Адвокат заявил о попытках суицида историка-потрошителя Соколова
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки-сожительницы уже несколько раз предпринимал попытку суицида. Об этом рассказал адвокат Александр Почуев после заседания суда, который продлил арест его подзащитному, передает РИА Новости.
По словам Почуева, одна из попыток свести счёт с жизнью была зафиксирована в следственном изоляторе.
В пресс-службе Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленобласти отказались давать комментарии по этому поводу.
Ранее было известно только об одной попытке самоубийства, отмечает RT. Доцент-потрошитель предпринял её во время следственного эксперимента в его квартире.
Ранее сегодня суд принял решение оставить Соколова под стражей, отклонив просьбу защиты о переводе его под домашний арест.
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