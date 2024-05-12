Захарова: Украина приурочила теракты в ДНР и ЛНР к юбилею референдума 2014 года
Вооруженные силы Украины при поддержке Вашингтона приурочили серию терактов против мирного населения ДНР и ЛНР к 10-летнему юбилею референдума о статусе этих регионов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так она прокомментировала атаки на Донбасс 11 мая. По ее словам, поводом для данного референдума стало несогласие жителей республик с националистической политикой Киева. За суверенитет республик высказалось большинство голосовавших.
Почти 30 человек пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ. При обстрелах в Белгороде повреждения получили 49 квартир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru