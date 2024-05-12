Так она прокомментировала атаки на Донбасс 11 мая. По ее словам, поводом для данного референдума стало несогласие жителей республик с националистической политикой Киева. За суверенитет республик высказалось большинство голосовавших.

Почти 30 человек пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ. При обстрелах в Белгороде повреждения получили 49 квартир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

