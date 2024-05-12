Захарова: Украина приурочила теракты в ДНР и ЛНР к юбилею референдума 2014 года

Вооруженные силы Украины при поддержке Вашингтона приурочили серию терактов против мирного населения ДНР и ЛНР к 10-летнему юбилею референдума о статусе этих регионов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Так она прокомментировала атаки на Донбасс 11 мая. По ее словам, поводом для данного референдума стало несогласие жителей республик с националистической политикой Киева. За суверенитет республик высказалось большинство голосовавших.

Почти 30 человек пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ. При обстрелах в Белгороде повреждения получили 49 квартир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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