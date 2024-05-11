В Ровеньках число погибших при обстреле ВСУ увеличилось до четырех

11 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках. По его словам, удар по объекту, предположительно, был совершен американскими ракетами ATACMS.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что силы РЭБ перехватили два украинских беспилотника в регионе.