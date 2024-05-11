В Ровеньках число погибших при обстреле ВСУ увеличилось до четырех

В Ровеньках число погибших при обстреле ВСУ достигло четырех. Об этом сообщили в минздраве Луганской Народной Республики.

При этом раньше региональные власти говорили о трех погибших и восьми пострадавших. Однако сейчас министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко уточнила, что пострадавших уже 11. Двое из них находятся в очень тяжелом состоянии.

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11 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках. По его словам, удар по объекту, предположительно, был совершен американскими ракетами ATACMS.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что силы РЭБ перехватили два украинских беспилотника в регионе.

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ФОТО: РИА Новости
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