Два человека погибли от рук украинских диверсантов в Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что число погибших в результате проникновения на территорию региона диверсионной группы выросло до двух.
«Погиб мужчина 1966 года рождения», - сказал Богомаз.
Также в результате действий диверсантов была ранена девочка. По его словам, оперативные службы проводят необходимые мероприятия.
ФСБ сообщила о проведении мероприятий по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов на территории Брянской области. СМИ сообщали, что в российский регион могли проникнуть от 40 до 50 диверсантов.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее событие терактом, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 096 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+13 937 / сут.
- Премьер-министр Италии Мелони выступила против гендерной идеологии и абортов
- «Зенит» и «Динамо» встретятся четвертьфинале «Пути регионов» Кубка России
- Два человека погибли от рук украинских диверсантов в Брянской области
- Новые банкноты номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей представят летом
- Более 320 заявок поступило на соискание литературной премии «Большая книга»
- Министр просвещения похвалил мальчика из Брянской области, спасшего детей
- В Молдавии оппозиция протестует против переименования языка в румынский
- Кравцов опроверг информацию об обстреле школьного автобуса в Брянской области
- Джонсон заявил, что опасается прекращения поддержки Украины со стороны США
- Глава Крыма предрек Зеленскому судьбу Басаева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru