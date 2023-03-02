Два человека погибли от рук украинских диверсантов в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что число погибших в результате проникновения на территорию региона диверсионной группы выросло до двух.

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«Погиб мужчина 1966 года рождения», - сказал Богомаз.

Также в результате действий диверсантов была ранена девочка. По его словам, оперативные службы проводят необходимые мероприятия.

ФСБ сообщила о проведении мероприятий по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов на территории Брянской области. СМИ сообщали, что в российский регион могли проникнуть от 40 до 50 диверсантов.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее событие терактом, сообщает НСН.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияПроисшествияБрянская Область
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