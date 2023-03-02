Путин назвал произошедшее в Брянской области терактом
2 марта 202315:09
Президент РФ Владимир Путин в ходе телемоста с Пятигорском заявил, что произошедшее в Брянской области является терактом.
По его словам, проникшие на территорию России диверсанты открыли огонь по гражданским лицам и детям.
«Именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, истории, традиций и языка», - заключил глава государства.
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2 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru