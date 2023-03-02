Путин назвал произошедшее в Брянской области терактом

Президент РФ Владимир Путин в ходе телемоста с Пятигорском заявил, что произошедшее в Брянской области является терактом.

По его словам, проникшие на территорию России диверсанты открыли огонь по гражданским лицам и детям.

«Именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, истории, традиций и языка», - заключил глава государства.

